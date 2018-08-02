Неизвестный самолет едва не столкнулся с летевшим в Москву лайнером

Подробности инцидента выясняются.

Сочи. Краснодарский край. Неизвестный самолет приблизился на опасное расстояние к летевшему над Черным морем лайнеру компании iFly. Судно направлялось из Антальи в Москву, пишут РИА «Новости».

На борту сработала система предупреждения опасных сближений. Пилотам пришлось изменить высоту.

Пространство, в котором произошел инцидент, находится в районе ответственности турецких авиадиспетчерских служб.

Лайнеру удалось благополучно сесть в аэропорту Внуково. Подробности случившегося выясняются.