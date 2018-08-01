В Африке убили трех российских журналистов

Мужчины собирались снимать фильм-расследование о работе частной военной компании.

Банги. Центральноафриканская Республика. В Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Об этом пишут «Известия».

Мужчины приехали в страну для съемок фильма-расследования о работе частной военной компании.

Сообщается, что россиян остановили на блокпосту, когда они ехали из столицы республики в населенный пункт Бомбари. Что произошло дальше - неизвестно.

Тела погибших доставили в местную больницу.