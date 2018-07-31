Власти США выложили в Интернет чертежи для печати оружия на 3D-принтере

Схемы успели скачать более 1 тыс. американцев.

Вашингтон. США. Власти США выложили в сеть чертежи для печати оружия на 3D-принтере. Скачать схемы успели более 1 тыс. американцев, пишут «Известия».

«Это попросту безумие давать преступникам возможность создавать одним нажатием кнопки необнаруживаемое оружие», - завил генпрокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд. Она отметила, что своими действиями власти подвергли опасности жителей.

С иском на администрацию президента США обратились: Нью-Йорк, Вашингтон, Массачусетс, Коннектикут, Нью Джерси, Пенсильвания, Орегана, Мэриленд и округа Колумбии.