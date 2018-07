В Италии отравили спасавшую людей после землетрясения собаку

Рим. Италия. В Италии неизвестные отравили овчарку по кличке Каос, которая в 2016 году доставала людей из завалов после землетрясения в Аматриче. Об этом на своей странице в Фейсбук написал хозяин пса Фабиано Этторе.

«Продолжай свою работу там, продолжай искать, спасать жизни... Не пытайся ненавидеть тех, кто сделал это с тобой», - написал Этторе.

Напомним, землетрясение в Аматриче произошло 24 августа 2016 года. В результате погибли более 250 человек.

Ciao amico mio !!!!! Hai lasciato un vuoto incolmabile per mano di una persona meschina .. continua il tuo lavoro lassù continua a cercare dispersi, a salvare vite umane... Non provare odio per chi...