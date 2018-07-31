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В Италии отравили спасавшую людей после землетрясения собаку

09:00, 31 июля, 2018
Анна Торхова
09:00, 31 июля, 2018
Анна Торхова
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#животные\n#Италия\n#собака
Фото: pixabay.com
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«Продолжай свою работу там, продолжай искать, спасать жизни», - написал на своей странице в  Фейсбук хозяин пса Фабиано Этторе.

Рим. Италия. В Италии неизвестные отравили овчарку по кличке Каос, которая в 2016 году доставала людей из завалов после землетрясения в Аматриче. Об этом на своей странице в  Фейсбук написал хозяин пса Фабиано Этторе.

«Продолжай свою работу там, продолжай искать, спасать жизни... Не пытайся ненавидеть тех, кто сделал это с тобой», - написал Этторе.

Напомним, землетрясение в Аматриче произошло 24 августа 2016 года. В результате погибли более 250 человек.

Fabiano Ettorre

Ciao amico mio !!!!! Hai lasciato un vuoto incolmabile per mano di una persona meschina .. continua il tuo lavoro lassù continua a cercare dispersi, a salvare vite umane... Non provare odio per chi...

09:00, 31 июля, 2018
Анна Торхова
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#животные\n#Италия\n#собака

 

 

 


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