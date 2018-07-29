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Популяция кенгуру в Австралии превысила 46 млн особей

20:00, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
20:00, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#сельское хозяйство\n#животные\n#Австралия
Фото: pixabay.com
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Животные представляют большую угрозу для сельского хозяйства континента.

Австралия. Жительница штата Новый Южный Уэльс в Австралии запечатлела около тысячи кенгуру, бегущих через её пастбище. Как отмечает РИА Новости, видео за неделю посмотрели более восьмисот тысяч раз.

Автор видео заявила, что нашествие кенгуру привело к тому, что на её угодьях в ближайшее время не смогут пастись овцы. Хотя тысячи туристов приезжают на континент, чтобы увидеть этих экзотических животных, на самом деле кенгуру представляют довольно большую угрозу для сельского хозяйства.

Издание отмечает, что численность кенгуру в Австралии за последние годы удвоилась и продолжает расти. По данным правительства, зарегистрировано уже более 46 миллионов особей.

Kangaroo Stampede || ViralHog

Occurred on February 23, 2018 / Nymagee, New South Wales, Australia "We knew there was a massive amount of kangaroos in the 100 acre paddock we use for the Rams, so Dad and I decided to take mum up in the old land cruiser for a look and took the iPad along with me.

20:00, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
175
0
#сельское хозяйство\n#животные\n#Австралия

 

 

 


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