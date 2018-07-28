Директора телерадиокорпорации CBS обвинили в сексуальных домогательствах

Также таким обвинениям подвергся глава ипотечного регулятора FHFA Мел Уотт.

США. Директора телерадиокорпорации CBS Лесли Мунвса и главу ипотечного регулятора FHFA Мела Уотта обвинили в сексуальных домогательствах. Об это пишет РИА Новости.

Издание Hollywood Reporter сообщило, что New Yorker опубликует статью с обвинениями в адрес Мунвса, одного из наиболее влиятельных деятелей американского шоу-бизнеса и новостной индустрии с состоянием свыше 700 млн долларов. Подробности пока неизвестны, но предполагается, что статью написал Ронан Фэрроу, который получил Пулитцеровскую премию за статьи о продюсере Харви Вайнштейне, которому впоследствии предъявили обвинения в нескольких изнасилованиях.

Также издание Politico сообщило, что экс-сотрудница Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA) обвинила главу агентства Мела Уотта в приставаниях. Адвокат женщины сообщила, что агентство ведет расследование. Сам Уотт выпустил заявление, в котором назвал обвинения «политическими».