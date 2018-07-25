В Лондоне королевский гвардеец толкнул мешающую маршировать туристку

Девушка зашла за ограждение и пыталась сфотографироваться.

Лондон. Великобритания. В Лондоне королевский гвардеец сильно толкнул китайскую туристку. Видео инцидента пользователи выложили в Ютуб, сообщают «Известия».

Девушка зашла за ограждение вблизи Виндзорского замка и пытылась сфотографироваться с военным. Тем самым она помешала ему маршировать.

Мужчина оттолкнул туристку, от чего девушка едва не упала.

Отметим, гвардейцам запрещено разговаривать во время службы, однако они имеют право сообщить о своем недовольстве туристам, передает издание со ссылкой на телеканал «360°».