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В Лондоне королевский гвардеец толкнул мешающую маршировать туристку

18:15, 25 июля, 2018
Анна Торхова
18:15, 25 июля, 2018
Анна Торхова
523
0
#Великобритания\n#Лондон\n#туристы\n#солдаты\n#военные
Фото: pixabay.com
523
0

Девушка зашла за ограждение и пыталась сфотографироваться.

Лондон. Великобритания. В Лондоне королевский гвардеец сильно толкнул китайскую туристку. Видео инцидента пользователи выложили в Ютуб, сообщают «Известия».

Девушка зашла за ограждение вблизи Виндзорского замка и пытылась сфотографироваться с военным. Тем самым она помешала ему маршировать.

Мужчина оттолкнул туристку, от чего девушка едва не упала.

Отметим, гвардейцам запрещено разговаривать во время службы, однако они имеют право сообщить о своем недовольстве туристам, передает издание со ссылкой на телеканал «360°».

Queens guard pushes tourist in the back

Uploaded by Sting Rae on 2018-07-24.

18:15, 25 июля, 2018
Анна Торхова
523
0
#Великобритания\n#Лондон\n#туристы\n#солдаты\n#военные

 

 

 


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