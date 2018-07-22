Игрока КВН убили в драке в Казахстане

Подозреваемых в нападении на Данияра Алимбаева уже задержали.

Актау. Казахстан. Бывшего игрока «Клуба веселых и находчивых» убили в драке в казахстанском городе Актау. Как пишет НТВ, участника сборной команды КВН «Актобе» Данияра Алимбаева ударили ножом в ногу.

«Драка произошла возле местного бара. Данияр Алимбаев стоял в стороне, но один из участников потасовки ударил ножом ему в ногу», - отмечает издание.

Мужчину успели доставить в больницу, однако он потерял много крови, поэтому спасти его не удалось. У 32-летнего Алимбаева остались жена и четверо детей.

Подозреваемых в нападении на квнщика уже задержали. Ими оказались трое местных жителей.