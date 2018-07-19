В Казахстане убили призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена

Злоумышленники ударили спортсмена ножом в бедро.

Казахстан. В Казахстане неизвестные убили фигуриста Дениса Тена. Об этом сообщают «Известия».

Трагедия произошла 19 июля. Спортсмен увидел, как двое неизвестных пытаются украсть зеркала с его автомобиля. В ходе потасовки злоумышленники ударили фигуриста ножом в бедро. От полученной травмы молодой человек скончался в больнице.

25-летний спортсмен являлся бронзовым призером Олимпиады в Сочи, серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, обладателем бронзовой медали ЧМ-2015.