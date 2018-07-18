В Португалии туристки перепутали два Лиссабона

Женщины находились в столице Португалии, а позвонили в Лиссабон штата Мэй.

Лиссабон. Португалия. В Португалии туристки перепутали Лиссабоны. Женщины застряли в лифте в столице Португалии, а с просьбой о помощи позвонили в Лиссабон штата Мэй, пишут РИА «Новости».

Девушки стали искать номер телефона полиции в «Гугл». Им ответила сотрудница диспетчерской службы из города Лиссабон в США. Девушка заметила, что туристки находятся в панике и самостоятельно нашла нужный номер. Диспетчер сообщила о случившемся в португальские правоохранительные органы.

Отметим, в США насчитывается несколько десятков Парижей, Берлинов, Лондонов и других популярных городов. Только Лиссабонов в стране около 20.