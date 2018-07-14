Странника ИГИЛ приговорили к пожизненному сроку за подготовку покушения на принца Джорджа

32-летний безработный веб-дизайнер распространял свои идеи через секретный чат в Telegram.

Великобритания. Сторонник ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) в Великобритании приговорен к пожизненному заключению за подготовку покушения на четырехлетнего принца Джорджа. Об этом сообщает «Интерфакс».

32-летний безработный веб-дизайнер распространял свои идеи через секретный чат в Telegram. В нем он опубликовал название и адрес школы, в которой учится сын герцога и герцогини Кембриджской, а также распространял призывы к нападениям на Джорджа и других членов королевской семьи.

Он также подготовил целое руководство для террористов-одиночек под названием «Одинокий моджахед». Следствие также выяснило, что мужчина поддерживал контакты с террористами ИГ и хотел поехать в Сирию для того, чтобы примкнуть к боевикам.

Он был арестован в ноябре в собственном доме в Ланкашире.