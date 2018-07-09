В Турции пассажирский поезд сошел с рельсов: 24 человека погибли, порядка 338 пострадали

Железнодорожная авария произошла из-за сильных дождей.

Стамбул. Турция. В Турции пассажирский поезд сошел с рельсов. Как сообщает телеканал НТВ, авария на северо-западе страны произошла накануне, 8 июля.

Несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись в турецкой провинции Тегирдаг, когда поезд направлялся из Капыкуле в Стамбул.

По последним данным, 24 человека погибли и порядка 338 пострадали. Всех пострадавших экстренно госпитализировали. Под наблюдением врачей остаются 124 человека.

По мнению турецких властей, железнодорожная авария произошла из-за сильных дождей. Ливни размыли грунт под рельсами, из-за чего в земле образовался провал, что в результате и привело к крушению поезда.