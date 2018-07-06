Спасатели вытащили из воды порядка 48 человек.

Пхукет. Таиланд. 8 туристов погибли и почти 50 пропали без вести в результате крушения корабля в Таиланде. Как сообщает Интерфакс, «Феникс» разбился у берегов Пхукета, попав в сильный шторм.

Предполагается, что на борту туристического корабля находилось более 100 человек. Почти половину из них еще не нашли. Несмотря на это спасатели вытащили из воды порядка 48 туристов.

Отмечается, что накануне местные власти предупредили об ухудшении погоды. Однако «Феникс» вышел в рейс, оказавшись в результате жертвой природной стихии.