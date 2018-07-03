У берегов Индонезии затонул паром со 139 пассажирами

Погибли не менее 11 человек, в том числе 1 ребенок.

Макассар. Индонезия. Паром со 139 пассажирами на борту потерпел крушение у берегов индонезийской провинции Южный Сулавеси. Погибли как минимум 11 человек, сообщают «Известия».

Отмечается, что среди жертв кораблекрушения – 1 ребенок. Паром перевернулся в 200 метрах от берега. Кроме людей, он перевозил 39 автомобилей. Течь возникла в левой части корпуса судна. Спасательных жилетов на всех пассажиров не хватило.

Извлечь из воды удалось, по данным на вторую половину дня, 30 человек. 8 из них отправлены в больницу. Из-за плохой погоды спасательные работы на месте крушения затруднены. В них участвуют сотрудники полиции, военные, а также добровольцы.