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В США мужчина напал с ножом на людей в жилом комплексе

12:30, 01 июля, 2018
Георгий Поветкин
12:30, 01 июля, 2018
Георгий Поветкин
83
0
#США\n#происшествие\n#нападение
Фото: pixabay.com
83
0

Пострадали девять человек, четверо из которых доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Айдахо. США. В американском городе Бойсе мужчина напал с ножом на людей в жилом комплексе. Как сообщает RT, пострадали девять человек, четверо из которых доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Известно, что жертвами злоея стали в основном мигранты и беженцы, размещённые в Бойсе.

«Данный инцидент не является характерным для нашего сообщества, это единичный случай атаки озлобленного частного лица, атаковавшего людей без всякой известной на данный момент причины», — пишет RT со ссылкой на главу полиции города.

Уточняется также, что власти окажут поддержку родственникам пострадавших. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшедшего.

12:30, 01 июля, 2018
Георгий Поветкин
83
0
#США\n#происшествие\n#нападение

 

 

 


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