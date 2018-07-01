В США мужчина напал с ножом на людей в жилом комплексе

Пострадали девять человек, четверо из которых доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Айдахо. США. В американском городе Бойсе мужчина напал с ножом на людей в жилом комплексе. Как сообщает RT, пострадали девять человек, четверо из которых доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Известно, что жертвами злоея стали в основном мигранты и беженцы, размещённые в Бойсе.

«Данный инцидент не является характерным для нашего сообщества, это единичный случай атаки озлобленного частного лица, атаковавшего людей без всякой известной на данный момент причины», — пишет RT со ссылкой на главу полиции города.

Уточняется также, что власти окажут поддержку родственникам пострадавших. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшедшего.