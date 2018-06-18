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В США вернули в зоопарк сбежавшего слона Майкла Джексона

18:47, 18 июня, 2018
Евгений Кандаков
18:47, 18 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#США\n#зоопарк\n#животные\n#Майкл Джексон\n#слоны
Фото: pixabay.com
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В прошлом зверь содержался на ранчо поп-звезды.  

Майами. США. Любимый слон Майкла Джексона вырвался из своего вольера во двор зоопарка штата Флорида. К счастью, сотрудники учреждения сумели вернуть животное обратно, сообщает РБК

Ограждения случайно оставили открытыми, чем гигант не преминул воспользоваться. В мгновение ока слон оказался во дворе.

Однако сотрудники зоопарка загнали животное в вольер уже через 20 минут. Пострадавших в результате инцидента нет. 

Слона зовут Али, ранее он жил на ранчо певца Майкла Джексона «Неверленд». В 1997 году его передали в зоопарк.

18:47, 18 июня, 2018
Евгений Кандаков
233
0
#США\n#зоопарк\n#животные\n#Майкл Джексон\n#слоны

 

 

 


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