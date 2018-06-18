В США вернули в зоопарк сбежавшего слона Майкла Джексона

В прошлом зверь содержался на ранчо поп-звезды.

Майами. США. Любимый слон Майкла Джексона вырвался из своего вольера во двор зоопарка штата Флорида. К счастью, сотрудники учреждения сумели вернуть животное обратно, сообщает РБК.

Ограждения случайно оставили открытыми, чем гигант не преминул воспользоваться. В мгновение ока слон оказался во дворе.

Однако сотрудники зоопарка загнали животное в вольер уже через 20 минут. Пострадавших в результате инцидента нет.

Слона зовут Али, ранее он жил на ранчо певца Майкла Джексона «Неверленд». В 1997 году его передали в зоопарк.