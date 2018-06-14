Леопард вызвал переполох в китайской деревне и попал на видео

Голодный хищник пришел к жилью в поисках еды.
Жулун. КНР. Голодного леопарда поймали в одной из деревень малонаселенного уезда Ньягронг в китайской провинции Сычуань. Как предполагают, животное получило травму и явилось в населенный пункт в поисках пропитания, пишут «Известия».
Хищник набрасывался на двери и окна домов и автомобилей. К счастью, жители успели закрыться, пострадавших нет. Видео со зверем, буянящим в деревне, появилось в социальных сетях.
За убийство леопарда в Китае полагается смертная казнь. Местные жители вызвали лесников. Понадобилось 10 специалистов, чтобы обездвижить агрессивного зверя. Животное пройдет курс лечения, затем его планируют выпустить на волю.
Осенью 2017 года в Абхазии поймали леопарда, воровавшего кур у местных жителей.CGTN