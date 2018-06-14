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Леопард вызвал переполох в китайской деревне и попал на видео

18:48, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
18:48, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
181
0
#Китай\n#животные\n#видео\n#кошки\n#природа
Фото: pixabay.com
181
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Голодный хищник пришел к жилью в поисках еды.  

Жулун. КНР. Голодного леопарда поймали в одной из деревень малонаселенного уезда Ньягронг в китайской провинции Сычуань. Как предполагают, животное получило травму и явилось в населенный пункт в поисках пропитания, пишут «Известия».

Хищник набрасывался на двери и окна домов и автомобилей. К счастью, жители успели закрыться, пострадавших нет. Видео со зверем, буянящим в деревне, появилось в социальных сетях. 

За убийство леопарда в Китае полагается смертная казнь. Местные жители вызвали лесников. Понадобилось 10 специалистов, чтобы обездвижить агрессивного зверя. Животное пройдет курс лечения, затем его планируют выпустить на волю. 

Осенью 2017 года в Абхазии поймали леопарда, воровавшего кур у местных жителей.   

CGTN
18:48, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
181
0
#Китай\n#животные\n#видео\n#кошки\n#природа

 

 

 


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