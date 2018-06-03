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В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

10:30, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
10:30, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
645
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#животные\n#Таиланд\n#дельфины\n#море
Фото: independent.co.uk
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Он проглотил порядка 80 пакетов, из-за чего не смог есть и дышать.

Бангкок. Таиланд. На юге Таиланда из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин. Как сообщает The Independent, спасатели боролись за его жизнь в течение 4 дней.  

По информации издания, млекопитающее обнаружили вблизи побережья в начале недели. Тогда спасатели установили для его защиты специальные буи и козырек от палящего солнца. Дельфин не мог долго плавать и отказывался от еды.  

Несмотря на все попытки помочь ему, гринда погиб. Впоследствии в его желудке и горле обнаружили полкилограмма пластика. По словам спасателей, он проглотил порядка 80 пакетов, из-за чего не смог есть и дышать.  

Отмечается, что это не первый случай гибели дельфинов в Таиланде. Ежегодно из-за пластика вблизи страны погибают более 300 морских животных. Помимо гринд, пластик уносит жизни черепах и китов.  

10:30, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
645
0
#животные\n#Таиланд\n#дельфины\n#море

 

 

 


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