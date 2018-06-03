В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

Он проглотил порядка 80 пакетов, из-за чего не смог есть и дышать.

Бангкок. Таиланд. На юге Таиланда из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин. Как сообщает The Independent, спасатели боролись за его жизнь в течение 4 дней.

По информации издания, млекопитающее обнаружили вблизи побережья в начале недели. Тогда спасатели установили для его защиты специальные буи и козырек от палящего солнца. Дельфин не мог долго плавать и отказывался от еды.

Несмотря на все попытки помочь ему, гринда погиб. Впоследствии в его желудке и горле обнаружили полкилограмма пластика. По словам спасателей, он проглотил порядка 80 пакетов, из-за чего не смог есть и дышать.

Отмечается, что это не первый случай гибели дельфинов в Таиланде. Ежегодно из-за пластика вблизи страны погибают более 300 морских животных. Помимо гринд, пластик уносит жизни черепах и китов.