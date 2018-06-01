play
pause
  • $ 62.02 ↓
  • € 72.58 ↑

Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

19:45, 01 июня, 2018
Евгений Кандаков
19:45, 01 июня, 2018
Евгений Кандаков
42
0
#зоопарк\n#охота\n#животные\n#Германия\n#побег
Фото: pixabay.com
42
0

На воле оказались 2 льва, 2 тигра, ягуар и медведь.  

Люнебах. Германия. Свирепые хищники, вырвавшиеся на волю из зоопарка в немецком Люнебахе, возвращены в неволю. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зарубежную прессу. 

Вследствие частичного разрушения вольеров штормом 31 мая, на свободу сумели вырваться 2 льва, 2 тигра, ягуар и медведь. Жителей предупредили об опасности и попросили закрыть окна и двери, а также не выходить из помещений. 

В итоге сбежавших животных выследили с помощью дрона, а затем поймали и вернули в зоопарк. К сожалению, речь идет лишь о крупных кошках. Шестой беглец, медведь, был застрелен насмерть, уточняет RT.   

Добавим, зоопарк в Люнебахе был основан в 1965 году. Сейчас в нем содержится около 400 животных. Ежегодно посмотреть на них в зверинец приходят 70 тысяч человек.

19:45, 01 июня, 2018
Евгений Кандаков
42
0
#зоопарк\n#охота\n#животные\n#Германия\n#побег

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
40208

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

16250
17:15, 28 мая, 2018

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15581
15:16, 27 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

11510
17:51, 28 мая, 2018

О тренере, новой программе, экзаменах и Масару: фигуристка Загитова в Ижевске ответила на вопросы журналистов

11488
22:56, 27 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2518

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

2416
22:26, 27 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2246
10:40, 25 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

2194
13:25, 27 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

2187
12:07, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

18:05, 27 мая, 2018
2326

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

2176
10:59, 26 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

2060
17:38, 26 мая, 2018

Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство

1756
12:24, 29 мая, 2018

Ники Джем опубликовал в сети официальную песню ЧМ-2018 по футболу

1007
16:10, 25 мая, 2018

Мультимедиа

День защиты детей с Первым каналом

Футбольный матч между воспитанниками интерната и звездами «Первого канала»

Звезды Первого канала в Ижевске