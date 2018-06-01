Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

На воле оказались 2 льва, 2 тигра, ягуар и медведь.

Люнебах. Германия. Свирепые хищники, вырвавшиеся на волю из зоопарка в немецком Люнебахе, возвращены в неволю. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зарубежную прессу.

Вследствие частичного разрушения вольеров штормом 31 мая, на свободу сумели вырваться 2 льва, 2 тигра, ягуар и медведь. Жителей предупредили об опасности и попросили закрыть окна и двери, а также не выходить из помещений.

В итоге сбежавших животных выследили с помощью дрона, а затем поймали и вернули в зоопарк. К сожалению, речь идет лишь о крупных кошках. Шестой беглец, медведь, был застрелен насмерть, уточняет RT.

Добавим, зоопарк в Люнебахе был основан в 1965 году. Сейчас в нем содержится около 400 животных. Ежегодно посмотреть на них в зверинец приходят 70 тысяч человек.