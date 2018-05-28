Действия американских моряков Пекин посчитал провокацией.

Пекин. КНР. Китай обвинил военно-морские силы США в нарушении морских границ страны. Как пишут «Известия», действия американских моряков Пекин посчитал провокацией.

Дело в том, что накануне эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam ВМС США пересекли акваторию Южно-Китайского моря в районе архипелага Сиша и Парасельских остров. КНР настаивает на том, что у кораблей не было разрешения на такие маневры.

Своими действиями, отметил представитель Минобороны Китая У Цянь, американские военные нарушили международные нормы и суверенитет страны. В связи с произошедшим США официально направлена нота протеста.

В свою очередь представитель министерства обороны США подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан утверждает, что со стороны военных не было нарушений. По его словам, корабли прошли в акватории Южно-Китайского моря в установленном порядке. Более того, в будущем подобные маневры могут продолжиться.