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Китай обвинил военно-морские силы США в нарушении морских границ

12:20, 28 мая, 2018
Александра Бобрович
12:20, 28 мая, 2018
Александра Бобрович
214
0
#США\n#Китай\n#протест\n#море\n#корабли\n#военные
Фото: vk.com
214
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Действия американских моряков Пекин посчитал провокацией.

Пекин. КНР. Китай обвинил военно-морские силы США в нарушении морских границ страны. Как пишут «Известия», действия американских моряков Пекин посчитал провокацией.  

Дело в том, что накануне эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam ВМС США пересекли акваторию Южно-Китайского моря в районе архипелага Сиша и Парасельских остров. КНР настаивает на том, что у кораблей не было разрешения на такие маневры.  

Своими действиями, отметил представитель Минобороны Китая У Цянь, американские военные нарушили международные нормы и суверенитет страны. В связи с произошедшим США официально направлена нота протеста.  

В свою очередь представитель министерства обороны США подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан утверждает, что со стороны военных не было нарушений. По его словам, корабли прошли в акватории Южно-Китайского моря в установленном порядке. Более того, в будущем подобные маневры могут продолжиться.

12:20, 28 мая, 2018
Александра Бобрович
214
0
#США\n#Китай\n#протест\n#море\n#корабли\n#военные

 

 

 


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