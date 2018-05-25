15 человек пострадали в результате взрыва в одном из ресторанов Канады

Три человека находятся в критическом состоянии, причина взрыва выясняется.

Миссиссога. Канада. 15 человек пострадали в результате взрыва в одном из индийских ресторанов Канады. Инцидент произошел в городе Миссиссога в ночь на пятницу, сообщает CBC.

По данным издания, взрыв прогремел приблизительно в 22:30 по местному времени (5:30 мск). На место оперативно прибыли полицейские и спасательные службы.

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Пока неизвестно, где располагался эпицентр взрыва. Также представители полиции не сообщили точное количество горожан, находившихся внутри здания.

Травмы различной степени тяжести получили по меньшей мере 15 человек. Троих из них экстренно госпитализировали в центр травматологии в Торонто. По словам врачей, они находятся в критическом состоянии.

В настоящее время район рядом с индийским рестораном оцеплен сотрудниками полиции. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.