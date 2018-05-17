На Украине из-за забастовки рабочих перестал работать крупнейший горно-металлургический комбинат

Горняки отказались работать на неисправном оборудовании.

Кривой Рог. Украина. Из-за забастовки рабочих на Украине перестал работать крупнейший горно-металлургический комбинат «АрселорМиттал». Как сообщают «Известия», стачка в Кривом Роге началась утром 17 мая.

В первую очередь перестал функционировать железнодорожный цех. Горняки отказались работать на неисправном оборудовании. Впоследствии на комбинате остановились еще два цеха, что может привести к серьезным последствиям.

«Сегодня с 7 часов утра на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» рабочие первой смены <…> отказались работать на неисправной технике, и это фактически парализовало работу всего предприятия, поскольку ни один локомотив не сдвинулся с места», —рассказала председатель ячейки Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Юрия Самойлова.