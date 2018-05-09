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Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

14:15, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
14:15, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
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#газ\n#взрыв\n#люди\n#эвакуация\n#Бельгия\n#происшествие\n#пожар
Фото: twitter.com/lesoir
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Спасатели эвакуировали порядка 600 человек.

Шатле. Бельгия. На металлургическом заводе в Бельгии прогремел взрыв. Как пишет Life.ru, в результате этого пострадали, по меньше мере, три человека.  

Причиной аварии стало возгорание резервуара с газом. В связи с этим спасатели вывели из здания порядка 600 человек, находившихся в это время на заводе.  

Кроме того, в мерах безопасности в бельгийском Шатле эвакуировали сотрудников и пассажиров железнодорожной станции, расположенной неподалеку от предприятия.  

В настоящее время пожар, ставший причиной взрыва, удалось ликвидировать. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

14:15, 09 мая, 2018
Александра Бобрович
356
0
#газ\n#взрыв\n#люди\n#эвакуация\n#Бельгия\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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