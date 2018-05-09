Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

Спасатели эвакуировали порядка 600 человек.

Шатле. Бельгия. На металлургическом заводе в Бельгии прогремел взрыв. Как пишет Life.ru, в результате этого пострадали, по меньше мере, три человека.

Причиной аварии стало возгорание резервуара с газом. В связи с этим спасатели вывели из здания порядка 600 человек, находившихся в это время на заводе.

Кроме того, в мерах безопасности в бельгийском Шатле эвакуировали сотрудников и пассажиров железнодорожной станции, расположенной неподалеку от предприятия.

В настоящее время пожар, ставший причиной взрыва, удалось ликвидировать. Выясняются все обстоятельства произошедшего.