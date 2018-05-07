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В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей

15:03, 07 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:03, 07 мая, 2018
Евгений Кандаков
366
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#Китай\n#дети-сироты\n#арест\n#деньги\n#благотворительность
Фото: pixabay.com
366
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Миллионершу, открывшую частный приют, подозревают в мошенничестве.  

Пекин. КНР. 48-летнюю жительницу города Уань провинции Хэбэй Ли Лицзюнь арестовали в Пекине по подозрению в мошенничестве. Женщина известна тем, что, будучи весьма состоятельной, усыновила 118 детей, сообщает РБК со ссылкой на китайскую прессу.   

Также было решено закрыть частный детский дом в Уани. 74 ребенка оттуда направят в государственные интернаты. Перед этим детей проверят, не были ли они похищены. 

Кроме того, будут заморожены счета женщины на $3,1 млн, находящиеся в банке в Шанхае.   

Полиция подозревает благотворительницу в нарушении ряда законов. В частности, она не зарегистрировала частный детский дом, но получала субсидии на содержание детей.

15:03, 07 мая, 2018
Евгений Кандаков
366
0
#Китай\n#дети-сироты\n#арест\n#деньги\n#благотворительность

 

 

 


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