В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей

Миллионершу, открывшую частный приют, подозревают в мошенничестве.

Пекин. КНР. 48-летнюю жительницу города Уань провинции Хэбэй Ли Лицзюнь арестовали в Пекине по подозрению в мошенничестве. Женщина известна тем, что, будучи весьма состоятельной, усыновила 118 детей, сообщает РБК со ссылкой на китайскую прессу.

Также было решено закрыть частный детский дом в Уани. 74 ребенка оттуда направят в государственные интернаты. Перед этим детей проверят, не были ли они похищены.

Кроме того, будут заморожены счета женщины на $3,1 млн, находящиеся в банке в Шанхае.

Полиция подозревает благотворительницу в нарушении ряда законов. В частности, она не зарегистрировала частный детский дом, но получала субсидии на содержание детей.