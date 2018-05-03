По данным Минобороны, самолет разбился после вылета с авиабазы Хмеймим.

Хмеймим. Сирия. Два летчика погибли в результате крушения российского истребителя Су-30СМ в Сирии. Как пишет РТ, авиакатастрофа произошла в четверг, 3 мая.

Согласно пресс-релизу Минобороны, отмечает издание, самолет разбился после вылета с авиабазы Хмеймим над акваторией Средиземного моря.

«3 мая около 9:45 мск при наборе высоты после взлёта с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ», - приводит РТ сообщении Минобороны.

Пока точная причина произошедшей авиакатастрофы неизвестна. В военном ведомстве считают, что российский истребитель не подвергался огневой атаке. Возможно, причиной крушения стала птица, попавшая в двигатель самолета.