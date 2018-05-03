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Девять человек погибли в результате крушения военного самолета C-130 в США

09:50, 03 мая, 2018
Александра Бобрович
09:50, 03 мая, 2018
Александра Бобрович
571
0
#авиакатастрофа\n#США\n#люди\n#происшествие\n#крушение самолета
Фото: twitter.com/wtocjamie
571
0

Вылетев из аэропорта, воздушное судно загорелось и упало на автомобильную трассу.

Саванна. США. Девять человек погибли в результате крушения военного самолета C-130 в американском штате Джорджия. Как пишет Интерфакс, авиакатастрофа произошла накануне вечером.  

Военный транспортник должен был совершить тренировочный полет. Однако, вылетев из аэропорта в Саванне, он загорелся и упал на рядом расположенную автомобильную трассу. Всем, кто находился на борту C-130, выжить не удалось.  

В результате падения самолета на дорогу никто из водителей не пострадал. Сотрудники местной полиции перекрыли близлежащие трассы и железнодорожные пути. Пока причины авиакатастрофы C-130 не сообщаются.  

Отмечается, что рухнувший военный транспортник находился на балансе нацгвардии Пуэрто-Рико. При этом срок его работы насчитывал более 60 лет.

09:50, 03 мая, 2018
Александра Бобрович
571
0
#авиакатастрофа\n#США\n#люди\n#происшествие\n#крушение самолета

 

 

 


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