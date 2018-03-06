Минобороны: самолет Ан-26 в Сирии упал из-за технических неполадок

Транспортное воздушное судно рухнуло возле аэродрома Хмеймим, погибли 32 человека.

Хмеймим. Сирия. Техническая неисправность могла стать причиной крушения российского самолета Ан-26 в Сирии. Такова предварительная версия причины авиакатастрофы, озвученная в Минобороны России, пишут «Известия».

Транспортное воздушное судно упало во вторник, 6 марта, во время захода на посадку, не долетев примерно 500 метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим. На борту находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.

«По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего», - сообщили в ведомстве.