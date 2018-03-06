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Минобороны: самолет Ан-26 в Сирии упал из-за технических неполадок

18:57, 06 марта, 2018
Евгений Кандаков
18:57, 06 марта, 2018
Евгений Кандаков
916
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#авиакатастрофа\n#Минобороны\n#Сирия\n#гибель людей\n#крушение самолета
Фото: pixabay.com
916
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Транспортное воздушное судно рухнуло возле аэродрома Хмеймим, погибли 32 человека.  

Хмеймим. Сирия. Техническая неисправность могла стать причиной крушения российского самолета Ан-26 в Сирии. Такова предварительная версия причины авиакатастрофы, озвученная в Минобороны России, пишут «Известия»

Транспортное воздушное судно упало во вторник, 6 марта, во время захода на посадку, не долетев примерно 500 метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим. На борту находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. 

«По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего», - сообщили в ведомстве.

18:57, 06 марта, 2018
Евгений Кандаков
916
0
#авиакатастрофа\n#Минобороны\n#Сирия\n#гибель людей\n#крушение самолета

 

 

 

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