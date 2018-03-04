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Защитника «Фиорентины» Давиде Астори нашли мертвым в гостиничном номере

16:00, 04 марта, 2018
Анна Торхова
16:00, 04 марта, 2018
Анна Торхова
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#спорт\n#футбол\n#Италия
Фото: commons.wikimedia.org
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31-летний футболист умер во сне.

Италия. Защитника итальянского футбольного клуба «Фиорентина» нашли мертвым в гостиничном номере. Спортсмен умер во сне, пишет Российская Газета.

Причины смерти пока неизвестны.

Давиде Астори играл за сборную Италии с 2011 года. В «Фиорентину» футболист перешел в 2015 году из «Ромы».

В 2012 году Астори интересовались московский «Спартак» и махачкалинский «Анжи», который готов был заплатить за спортсмена 15 млн евро. Однако президент «Кальяри» отказался продавать своего игрока.

Матч «Фиорентины» с«Удинезе» в рамках итальянского чемпионата, который должен был состояться 4 марта в 17:00 по Москве, отменен. 

16:00, 04 марта, 2018
Анна Торхова
376
0
#спорт\n#футбол\n#Италия

 

 

 

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