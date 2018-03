Махаращтра. Индия. Жестокая схватка тигра с медведем в Индии попала на видео. Как сообщает РГ, запись была сделана в национальном парке Тадоба штата Махараштра.

Туристы увидели, как семилетний тигр Маткасур напал на другого хищника. Это произошло, когда медведица-губач вместе с детенышем пришла на водопой. Защищая малыша, медведица бросилась на врага.

Subscribe here: http://bit.ly/1m6su5O This is the hair-raising moment a female sloth bear chased away a dominant tiger after a vicious faceoff. The fight ensued after the sloth bear entered approached a body of water with her young cub in search of water.