У одного из них нашли пневматический пистолет и винтовку.

Флорида. США. Во Флориде задержали двух подростков, которые угрожали напасть на школу. Об этом сообщает «Лайф».

14-летний школьник в видео рассказал двум приятелям о планах напасть на школу и показал два оружия. При обыске в доме ученика правоохранители нашли пневматические пистолет и винтовку.

Также стало известно, что сотрудники управления шерифа округа Клей на северо-востоке Флориды арестовали ещё одного подростка, рассылавшего в социальных сетях угрозы в адрес местной школы. Парень писал о якобы готовящемся им нападении на учебное заведение. Теперь школьнику предъявлены обвинения в распространении угроз.

Напомним, 14 февраля 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в средней школе во Флориде. Погибло 17 человек, ещё 14 учеников были ранены.