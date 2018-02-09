Российские школьники неделю не могут вылететь из Таиланда из-за ошибки авиакомпании

Однако перевозчик признал свою вину и нашел им жилье на время ожидания рейсов.

Бангкок. Таиланд. Группа российских школьников из Якутии неделю не может вылететь из Таиланда из-за ошибки местной авиакомпании. Однако перевозчик признал свою вину и нашел им жилье на время ожидания рейсов.

Об этом сообщил представитель регионального министерства образования, пишут Известия.ру со ссылкой на РИА «Новости». «Эта была ошибка авиакомпании, она эту ошибку признала и организовала им места для ночлега и питание» - цитируют СМИ слова чиновника.

Кроме того, по просьбе российского посла в Бангкоке Кирилла Барского помощь детям также оказала Православная церковь в Таиланде.

Как сообщается на ее официальном сайте, двадцать подростков прилетели в Таиланд для участия в международном культурном фестивале в провинциях Сурин и Корат. Однако не смогли вылететь домой и остались за рубежом без денег и жилья.

Отмечается, что прихожане с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказались дети, и собрали пожертвование в 100 тыс. таиландских бат (около 3 тыс. долларов). Эти деньги РПЦ направила для оплаты номеров в гостинице и питания детей.

В настоящее время авиакомпания организовала обратный перелет школьников. Однако из-за того, что свободных мест в самолетах не хватает, школьники вылетают домой группами по 2-3 человека.