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      Российские школьники неделю не могут вылететь из Таиланда из-за ошибки авиакомпании

      11:02, 09 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      11:02, 09 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      387
      0
      #церковь\n#ошибка\n#авиаперелёты\n#самолёты\n#подростки\n#Православная Церковь\n#школьники\n#Таиланд
      Фото: Православная церковь в Таиланде
      387
      0

      Однако перевозчик признал свою вину и нашел им жилье на время ожидания рейсов.

      Бангкок. Таиланд. Группа российских школьников из Якутии неделю не может вылететь из Таиланда из-за ошибки местной авиакомпании. Однако перевозчик признал свою вину и нашел им жилье на время ожидания рейсов.  

      Об этом сообщил представитель регионального министерства образования, пишут Известия.ру со ссылкой на РИА «Новости». «Эта была ошибка авиакомпании, она эту ошибку признала и организовала им места для ночлега и питание» - цитируют СМИ слова чиновника.  

      Кроме того, по просьбе российского посла в Бангкоке Кирилла Барского помощь детям также оказала Православная церковь в Таиланде.  

      Как сообщается на ее официальном сайте, двадцать подростков прилетели в Таиланд для участия в международном культурном фестивале в провинциях Сурин и Корат. Однако не смогли вылететь домой и остались за рубежом без денег и жилья.  

      Отмечается, что прихожане с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказались дети, и собрали пожертвование в 100 тыс. таиландских бат (около 3 тыс. долларов). Эти деньги РПЦ направила для оплаты номеров в гостинице и питания детей.  

      В настоящее время авиакомпания организовала обратный перелет школьников. Однако из-за того, что свободных мест в самолетах не хватает, школьники вылетают домой группами по 2-3 человека. 

      11:02, 09 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      387
      0
      #церковь\n#ошибка\n#авиаперелёты\n#самолёты\n#подростки\n#Православная Церковь\n#школьники\n#Таиланд

       

       

       

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