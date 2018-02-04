70 человек пострадали при столкновении поездов в США

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в штате Южная Каролина.

Южная Каролина. США. В американском штате Южная Каролина при столкновении грузового и пассажирского поездов пострадали 70 человек, двое погибли. Как сообщает РБК, некоторые пассажиры получили тяжелые травмы.

Крушение двух поездов произошло в ночь на 4 февраля по местному времени. В пассажирском поезде на момент столкновения находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. После столкновения из грузового поезда на землю вылилось около 18 тыс. литров дизельного топлива, экстренные службы работают над ликвидацией разлива.