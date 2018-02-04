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      Турция сообщила об аресте министра информации ИГ

      16:21, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      16:21, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      238
      0
      #терроризм\n#Турция\n#происшествие\n#террористы
      Фото: @arzik2
      238
      0

      По данным местных правоохранителей, Омер Йетек отвечал за информационное обеспечение деятельности террористов в подконтрольных группировке СМИ.

      Анкара. Турция. Правоохранительные органы Турции сообщили о задержании так называемого министра информации группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории России). Как пишет Взгляд, предполагается, что Омер Йетек отвечал за информационное обеспечение деятельности террористов в подконтрольных группировке СМИ. Кроме того, задержанный подозревается в причастности к ряду террористических актов в Турции.

      Суд вынес решение об аресте Йетека.

      После начала вооруженного конфликта с участием ИГ в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тыс. подозреваемых в причастности к деятельности этой группировки. Под стражей в Турции находятся 780 человек, подозреваемых в связях с ИГ, из них 350 человек – граждане иностранных государств. Помимо этого, Турция запретила въезд более 38 тыс. человек и депортировала почти 3,3 тыс. человек из 95 стран.

      16:21, 04 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      238
      0
      #терроризм\n#Турция\n#происшествие\n#террористы

       

       

       

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