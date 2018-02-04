Турция сообщила об аресте министра информации ИГ

По данным местных правоохранителей, Омер Йетек отвечал за информационное обеспечение деятельности террористов в подконтрольных группировке СМИ.

Анкара. Турция. Правоохранительные органы Турции сообщили о задержании так называемого министра информации группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории России). Как пишет Взгляд, предполагается, что Омер Йетек отвечал за информационное обеспечение деятельности террористов в подконтрольных группировке СМИ. Кроме того, задержанный подозревается в причастности к ряду террористических актов в Турции.

Суд вынес решение об аресте Йетека.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тыс. подозреваемых в причастности к деятельности этой группировки. Под стражей в Турции находятся 780 человек, подозреваемых в связях с ИГ, из них 350 человек – граждане иностранных государств. Помимо этого, Турция запретила въезд более 38 тыс. человек и депортировала почти 3,3 тыс. человек из 95 стран.