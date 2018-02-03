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      Дрон чуть сбил пассажирский самолет в США

      14:46, 03 февраля, 2018
      Ксения Чернова
      14:46, 03 февраля, 2018
      Ксения Чернова
      119
      0
      #США\n#авиация\n#происшествие
      Фото: Pixabay
      119
      0

      Беспилотник приблизился на опасное расстояние к самолету, когда тот заходил на посадку.

      Невада. США. Дрон чуть сбил пассажирский авиалайнер в США. Как пишет ВладТайм, инцидент произошёл в районе местного аэропорта в Неваде.

      Беспилотник приблизился на опасное расстояние к самолету, когда тот заходил на посадку. Эксперты считают, что дрон мог угодить в струю воздуха и очутиться в двигателе самолёта, что привело бы к крушению воздушного судна и гибели людей.

      Известно, что дроном управлял находившийся на земле владелец. Позже запись с камеры беспилотника выложили в сеть.

      Из-за возросшей популярности дронов всех владельцев подобных устройств настоятельно просят соблюдать меры предосторожности, находясь на территории аэропорта, однако, наиболее продвинутые модели подобных устройств способны отлетать от оператора на несколько километров, что усложняет ситуацию по их контролю.

      14:46, 03 февраля, 2018
      Ксения Чернова
      119
      0
      #США\n#авиация\n#происшествие

       

       

       

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