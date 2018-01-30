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      В Тбилиси из-за обрушения потолка в метро пострадали 13 человек

      15:25, 30 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:25, 30 января, 2018
      Евгений Кандаков
      388
      0
      #Грузия\n#метро\n#Минздрав\n#пассажиры\n#происшествие\n#Тбилиси
      Фото: pixabay.com
      388
      0

      На головы пассажиров упала металлическая конструкция.

      Тбилиси. Грузия. При обрушении потолка в метро Тбилиси по уточненным данным пострадали 13 человек. Ранее СМИ сообщали об 11 пассажирах, получивших травмы, пишет «РенТВ»

      Число пострадавших уточнил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко. Как заявил тбилисский градоначальник Каха Каладзе, лечение будет осуществляться за счет мэрии и Минздрава страны. 

      Во вторник, 30 января, на станции «Варкетили» обрушилась металлическая конструкция — часть подвесного потолка. Она упала на головы проходившим под ней пассажирам. Состояние большинства пострадавших удовлетворительное, у некоторых - среднетяжелое. В основном люди получили переломы конечностей и сотрясение мозга.

      15:25, 30 января, 2018
      Евгений Кандаков
      388
      0
      #Грузия\n#метро\n#Минздрав\n#пассажиры\n#происшествие\n#Тбилиси

       

       

       

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