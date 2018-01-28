В США эпидемия гриппа унесла жизни 37 детей

Только за неделю скончались семь малышей.

США. 37 детей в США скончались от гриппа. Как пишет RT, только за прошедшую неделю болезнь унесла семь жизней.

«Мы ожидаем, что поступят новые сообщения о гибели детей, — так же, как это происходило в другие трудные сезоны», — сообщил представитель Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве Дэн Джерниган.

Он добавил, что в 2014—2015 годах грипп унёс жизни 148 детей.

Три года назад в США гриппом заболели 34 млн человек, 710 тыс. американцев были госпитализированы, 56 тыс. человек скончались.