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      В США эпидемия гриппа унесла жизни 37 детей

      11:21, 28 января, 2018
      Диана Ворончихина
      11:21, 28 января, 2018
      Диана Ворончихина
      337
      0
      #дети\n#США\n#заболевание\n#грипп
      Фото: pixabay.com
      337
      0

      Только за неделю скончались семь малышей.

      США. 37 детей в США скончались от гриппа. Как пишет RT, только за прошедшую неделю болезнь унесла семь жизней.  

      «Мы ожидаем, что поступят новые сообщения о гибели детей, — так же, как это происходило в другие трудные сезоны», — сообщил представитель Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве Дэн Джерниган.

      Он добавил, что в 2014—2015 годах грипп унёс жизни 148 детей.

      Три года назад в США гриппом заболели 34 млн человек, 710 тыс. американцев были госпитализированы, 56 тыс. человек скончались.

      11:21, 28 января, 2018
      Диана Ворончихина
      337
      0
      #дети\n#США\n#заболевание\n#грипп

       

       

       

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