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      В Афганистане в результате теракта пострадали почти 80 человек

      14:12, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      14:12, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      346
      0
      #терроризм\n#теракт\n#люди\n#Афганистан\n#происшествие\n#террористы
      Фото: vk.com
      346
      0

      Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Талибан».

      Кабул. Афганистан. В центре Кабула произошел теракт. По предварительным данным, пострадали 79 человек, погибли, по меньшей мере, трое.  

      Как пишет BBC, взрывное устройство сдетонировало поблизости от здания, в котором раньше располагалось министерство внутренней безопасности Афганистана. Предположительно, бомба находилась в припаркованном автомобиле.  

      Кроме того, издание сообщает, что ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Талибан».  

      Напомним, ранее террористы захватили отель в центре Кабула, где проходили две свадебные церемонии.

      14:12, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      346
      0
      #терроризм\n#теракт\n#люди\n#Афганистан\n#происшествие\n#террористы

       

       

       

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