В Афганистане в результате теракта пострадали почти 80 человек

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Талибан».

Кабул. Афганистан. В центре Кабула произошел теракт. По предварительным данным, пострадали 79 человек, погибли, по меньшей мере, трое.

Как пишет BBC, взрывное устройство сдетонировало поблизости от здания, в котором раньше располагалось министерство внутренней безопасности Афганистана. Предположительно, бомба находилась в припаркованном автомобиле.

Кроме того, издание сообщает, что ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Талибан».

Напомним, ранее террористы захватили отель в центре Кабула, где проходили две свадебные церемонии.