В Южной Корее более 30 человек погибли в результате крупного пожара в больнице

По предварительным данным, число пострадавших достигло 80.

Мирян. Южная Корея. В южнокорейском городе Мирян в больнице имени короля Седжона произошел крупный пожар. По предварительным данным, погибли 33 человека, около 80 пострадали.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на Associated Press, на момент возгорания в больнице находились около 200 человек. Огонь вспыхнул на первых этажах здания, а затем быстро распространился, заблокировав находившимся внутри людям доступ к выходу.

В свою очередь издание yonhapnews сообщает, что пламя удалось потушить, однако число жертв продолжает расти. По сообщениям местных властей, 111 пациентов и больничный персонал перевели в находящиеся поблизости больницы.

В настоящее время на месте происшествия находятся спасательные службы. Пострадавшие госпитализированы, девять из них находятся в тяжелом состоянии.