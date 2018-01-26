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      В Южной Корее более 30 человек погибли в результате крупного пожара в больнице

      10:00, 26 января, 2018
      Александра Бобрович
      10:00, 26 января, 2018
      Александра Бобрович
      201
      0
      #люди\n#Южная Корея\n#происшествие\n#больница\n#пожар\n#пострадавшие
      Фото: twitter.com
      201
      0

      По предварительным данным, число пострадавших достигло 80.

      Мирян. Южная Корея. В южнокорейском городе Мирян в больнице имени короля Седжона произошел крупный пожар. По предварительным данным, погибли 33 человека, около 80 пострадали.  

      Как пишет Интерфакс со ссылкой на Associated Press, на момент возгорания в больнице находились около 200 человек. Огонь вспыхнул на первых этажах здания, а затем быстро распространился, заблокировав находившимся внутри людям доступ к выходу.  

      В свою очередь издание yonhapnews сообщает, что пламя удалось потушить, однако число жертв продолжает расти. По сообщениям местных властей, 111 пациентов и больничный персонал перевели в находящиеся поблизости больницы.  

      В настоящее время на месте происшествия находятся спасательные службы. Пострадавшие госпитализированы, девять из них находятся в тяжелом состоянии. 

      10:00, 26 января, 2018
      Александра Бобрович
      201
      0
      #люди\n#Южная Корея\n#происшествие\n#больница\n#пожар\n#пострадавшие

       

       

       

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