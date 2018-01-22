Во Флориде у торгового центра сработало самодельное взрывное устройство

Полиция разыскивает двух подозреваемых, причастных к произошедшему.

Лейк-Уэльс. США. В американском штате Флорида возле входа в один из торговых центров сработало самодельное взрывное устройство. Как пишут Известия.ру, инцидент произошел в городе Лейк-Уэльс.

По информации СМИ, взрыв прогремел в 17:20 по местному времени ((1:20 мск). Прибывшие на место происшествия спасательные службы эвакуировали всех посетителей и оцепили территорию вокруг торгового центра. При этом во время осмотра полицейские обнаружили недалеко от места сработавшего устройства рюкзак, в котором находилась еще одна бомба.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают двух подозреваемых, причастных к взрыву. Отмечается, что данных о погибших и пострадавших нет.