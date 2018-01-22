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      Во Флориде у торгового центра сработало самодельное взрывное устройство

      12:58, 22 января, 2018
      Александра Бобрович
      12:58, 22 января, 2018
      Александра Бобрович
      289
      0
      #США\n#взрыв\n#полиция\n#посетители\n#торговый центр\n#бомба
      Фото: pixabay.com
      289
      0

      Полиция разыскивает двух подозреваемых, причастных к произошедшему.

      Лейк-Уэльс. США. В американском штате Флорида возле входа в один из торговых центров сработало самодельное взрывное устройство. Как пишут Известия.ру, инцидент произошел в городе Лейк-Уэльс.  

      По информации СМИ, взрыв прогремел в 17:20 по местному времени ((1:20 мск). Прибывшие на место происшествия спасательные службы эвакуировали всех посетителей и оцепили территорию вокруг торгового центра. При этом во время осмотра полицейские обнаружили недалеко от места сработавшего устройства рюкзак, в котором находилась еще одна бомба.  

      В настоящее время сотрудники полиции разыскивают двух подозреваемых, причастных к взрыву. Отмечается, что данных о погибших и пострадавших нет. 

      12:58, 22 января, 2018
      Александра Бобрович
      289
      0
      #США\n#взрыв\n#полиция\n#посетители\n#торговый центр\n#бомба

       

       

       

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