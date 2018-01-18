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      В Казахстане более 50 человек погибли в сгоревшем автобусе

      11:55, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:55, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      207
      0
      #Казахстан\n#авария\n#люди\n#смерть\n#дорога\n#автобус\n#происшествие
      Фото: vk.com
      207
      0

      По предварительным данным, пятерым пассажирам удалось спастись.

      Калыбай. Казахстан. На трассе в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус. В его салоне находились 57 человек, в результате инцидента 52 из них погибли.  

      Как сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям страны Руслан Иманкулов, пишет Интерфакс, авария произошла в 10:30 по местному времени в 10 км от поселка Калыбай. «На 1068 км дороги “Самара-Шымкент” <..> во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки “Икарус”» - рассказал он.  

      По предварительным данным, из салона выбрались 5 человек, остальные погибли на месте. На данный момент пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.  

      Кроме того, в департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Казахстана агентству сообщили, что среди погибших могут быть граждане Узбекистана.  

      В настоящее время, по словам Иманкулова, на месте происшествия находятся спасательные службы, а также развернут оперативный штаб и организована горячая психологическая линия. Отмечается, что пока причина возгорания автобуса неизвестна.

      11:55, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      207
      0
      #Казахстан\n#авария\n#люди\n#смерть\n#дорога\n#автобус\n#происшествие

       

       

       

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