В США миллиардер Руперт Мердок попал в больницу после отдыха на Карибах

Владелец телеканала Fox News и журнала The Times серьезно повредил спину.

Лос-Анджелес. США. Американский миллиардер Руперт Мердок попал в больницу после отдыха на Карибах. Как пишет The Vanity Fair, медиамагнат серьезно травмировал спину во время прогулки на яхте своего сына Лахлана.

По информации издания, о произошедшем 86-летний бизнесмен сообщил руководству своего медиахолдинга еще в прошедшую пятницу в электронном письме. В нем он рассказал, что инцидент произошел во время новогодних праздников.

«Я надеюсь, что 2018 год начался у вас отлично. По крайней мере, лучше, чем у меня» - подчеркнул владелец телеканала Fox News и журнала The Times.

Отмечается, что пока бизнесмен находится в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время реабилитации, по словам Мердока, он будет вести все финансовые дела из дома, связываясь с сотрудниками с помощью телефона, факса и электронной почты.

Напомним, 86-летний американский миллиардер Руперт Мердок является владельцем телеканала Fox News, а также ряда изданий. В том числе, журналами The Wall Street Journal, New York Post, The Sun и The Times. Эксперты оценивают его состояние в 15,5 млрд долларов.