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      В США миллиардер Руперт Мердок попал в больницу после отдыха на Карибах

      09:15, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      09:15, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      231
      0
      #отдых\n#США\n#предприниматели\n#больницы\n#травматизм\n#знаменитости
      Фото: vk.com
      231
      0

      Владелец телеканала Fox News и журнала The Times серьезно повредил спину.

      Лос-Анджелес. США. Американский миллиардер Руперт Мердок попал в больницу после отдыха на Карибах. Как пишет The Vanity Fair, медиамагнат серьезно травмировал спину во время прогулки на яхте своего сына Лахлана.  

      По информации издания, о произошедшем 86-летний бизнесмен сообщил руководству своего медиахолдинга еще в прошедшую пятницу в электронном письме. В нем он рассказал, что инцидент произошел во время новогодних праздников.  

      «Я надеюсь, что 2018 год начался у вас отлично. По крайней мере, лучше, чем у меня» - подчеркнул владелец телеканала Fox News и журнала The Times.  

      Отмечается, что пока бизнесмен находится в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время реабилитации, по словам Мердока, он будет вести все финансовые дела из дома, связываясь с сотрудниками с помощью телефона, факса и электронной почты.  

      Напомним, 86-летний американский миллиардер Руперт Мердок является владельцем телеканала Fox News, а также ряда изданий. В том числе, журналами The Wall Street Journal, New York Post, The Sun и The Times. Эксперты оценивают его состояние в 15,5 млрд долларов. 

      09:15, 18 января, 2018
      Александра Бобрович
      231
      0
      #отдых\n#США\n#предприниматели\n#больницы\n#травматизм\n#знаменитости

       

       

       

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