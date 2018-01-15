Во Флориде 15 человек пострадали в результате пожара на плавучем казино

Пассажиры прыгали в воду, чтобы спастись от огня.
Флорида. США. У берегов американского штата Флорида сгорело плавучее казино Sun Cruz. Как пишет РТД, на борту корабля находились 50 человек.Meghan McMonigle on Twitter
По предварительным данным, пожар начался в машинном отделении, а затем перекинулся на остальные части судна. Находившимся на борту пассажирам пришлось прыгать в воду, чтобы спастись от огня.
Позднее шериф округа Паско сообщил, что в результате инцидента травмы получили 15 человек. Их экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
В настоящее время на месте происшествия находятся спасательные службы. Отмечается, что инцидент произошел поблизости от порта Richey canal.