Во Флориде 15 человек пострадали в результате пожара на плавучем казино

Пассажиры прыгали в воду, чтобы спастись от огня.

Флорида. США. У берегов американского штата Флорида сгорело плавучее казино Sun Cruz. Как пишет РТД, на борту корабля находились 50 человек.

По предварительным данным, пожар начался в машинном отделении, а затем перекинулся на остальные части судна. Находившимся на борту пассажирам пришлось прыгать в воду, чтобы спастись от огня.

Позднее шериф округа Паско сообщил, что в результате инцидента травмы получили 15 человек. Их экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время на месте происшествия находятся спасательные службы. Отмечается, что инцидент произошел поблизости от порта Richey canal.