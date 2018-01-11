В Турции арестовали возможного организатора убийства российского посла Андрея Карлова

Ранее задержанного подозревали в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена.

Анкара. Турция. Турецкая полиция арестовала подозреваемого в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова. Как пишет НТВ со ссылкой на Sabah, задержанный может быть ключевым организатором преступления.

По информации СМИ, в прошлом мужчина состоял на госслужбе, но был уволен из-за связей с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). В частности, его подозревали в использовании программы ByLoc, с помощью которых, считают турецкие власти, оппозиционеры передавали между собой зашифрованные данные.

Отмечается, что после задержания в полиции отказались называть его имя. Общественности сообщили лишь инициалы возможного организатора убийства Карлова - В. К. А.

Напомним, в середине декабря прошлого года в Анкаре по этому делу арестовали бывшего полицейского Рамазана Юджеля. Правоохранители заподозрили его в причастности к гибели российского посла.