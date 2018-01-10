На горнолыжном курорте Швейцарии эвакуировали 13 тысяч туристов из-за угрозы схода лавин

Угроза жизни людей возникла из-за снегопадов и сильного ветра.

Церматт. Швейцария. На горнолыжном курорте Швейцарии, расположенном вблизи вершины Маттерхорн, эвакуировали 13 тысяч туристов. Как пишут ABC News, такое решение местные власти приняли из-за угрозы схода лавины.

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По информации СМИ, угроза жизни людей возникла из-за прошедших накануне сильных снегопадов. Отмечается, что ранее сообщалось, что в связи с плохой погодой в швейцарском Церматте были перекрыты дороги и остановлено движение поездов. Кроме того, из-за большого количества снега наблюдались отключения электроэнергии.

Помимо этого, к российским туристам обратился Ростуризм. В своем сообщении ведомство информирует путешественников о том, что в горах Швейцарии объявлен «оранжевый» уровень метеоопасности. Из-за снегопадов и сильного ветра высока вероятность того, что в любой момент может произойти сход лавин.

Ростуризм настоятельно просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, а тем путешественникам, кто уже находится в Швейцарии, рекомендуют следить за прогнозами погоды и следовать указаниям местных властей и спасательных служб.