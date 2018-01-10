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      На горнолыжном курорте Швейцарии эвакуировали 13 тысяч туристов из-за угрозы схода лавин

      10:00, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      10:00, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      144
      0
      #отдых\n#эвакуация\n#опасность\n#туристы\n#горы\n#Швейцария\n#эвакуация туристов.\n#лавина\n#Ростуризм
      Фото: pixabay.com
      144
      0

      Угроза жизни людей возникла из-за снегопадов и сильного ветра.

      Церматт. Швейцария. На горнолыжном курорте Швейцарии, расположенном вблизи вершины Маттерхорн, эвакуировали 13 тысяч туристов. Как пишут ABC News, такое решение местные власти приняли из-за угрозы схода лавины.  

      ABC News on Twitter

      По информации СМИ, угроза жизни людей возникла из-за прошедших накануне сильных снегопадов. Отмечается, что ранее сообщалось, что  в связи с плохой погодой в швейцарском Церматте были перекрыты дороги и остановлено движение поездов. Кроме того, из-за большого количества снега наблюдались отключения электроэнергии.  

      Помимо этого, к российским туристам обратился Ростуризм. В своем сообщении ведомство  информирует путешественников о том, что в горах Швейцарии объявлен «оранжевый» уровень метеоопасности. Из-за снегопадов и сильного ветра высока вероятность того, что в любой момент может произойти сход лавин.  

      Ростуризм настоятельно просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, а тем путешественникам, кто уже находится в Швейцарии, рекомендуют следить за прогнозами погоды и следовать указаниям местных властей и спасательных служб. 

      10:00, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      144
      0
      #отдых\n#эвакуация\n#опасность\n#туристы\n#горы\n#Швейцария\n#эвакуация туристов.\n#лавина\n#Ростуризм

       

       

       

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