В Австралии от аномальной жары погибли тысячи летучих мышей

Мозг и другие органы животных не выдерживают перегрева.

Кэмбеллтаун. Австралия. Жаркая погода, установившаяся в Австралии, стала причиной смерти тысяч сероголовых летучих лисиц (Pteropus poliocephalus). Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-издание LiveScience, эти животные являются крупнейшими летучими мышами Зеленого континента, и занесены в Красную книгу.

Установившаяся в центральных и южных частях Австралии сверхжаркая погода с температурой в 40-44 градуса Цельсия, вызывает у летучих лисиц перегрев мозга и других жизненно важных органов.

«Можно сказать, что в таких условиях летучие мыши "варятся" в воздухе. При температуре в 44 градуса Цельсия их мозг в буквальном смысле вскипает — они теряют контроль над собой и не могут нормально ориентироваться в пространстве», — заявила эколог из города Кэмбеллтаун Кэйт Райан.

В отличие от большинства других рукокрылых, сероголовые летучие лисицы живут не в пещерах, а на ветках деревьев, чьими плодами они питаются. Это делает их беззащитными перед лучами Солнца.

По подсчетам Кэйт Райан, только в окрестностях Кэмбеллтауна за последние дни были найдены тысячи погибших летучих мышей. Над видом нависла угроза полного вымирания – заявляет эколог.

Добавим, на фоне аномально высоких температур в Австралии, в другом жарком и солнечном уголке Земли, африканской пустыне Сахара, второй год подряд выпадает снег.