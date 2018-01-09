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      В Австралии от аномальной жары погибли тысячи летучих мышей

      17:15, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      17:15, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      214
      0
      #экология\n#животные\n#жара\n#природа\n#климат\n#Австралия\n#Красная книга\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      214
      0

      Мозг и другие органы животных не выдерживают перегрева.  

      Кэмбеллтаун. Австралия. Жаркая погода, установившаяся в Австралии, стала причиной смерти тысяч сероголовых летучих лисиц (Pteropus poliocephalus). Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-издание LiveScience, эти животные являются крупнейшими летучими мышами Зеленого континента, и занесены в Красную книгу.   

      Установившаяся в центральных и южных частях Австралии сверхжаркая погода с температурой в 40-44 градуса Цельсия, вызывает у летучих лисиц перегрев мозга и других жизненно важных органов.

      «Можно сказать, что в таких условиях летучие мыши "варятся" в воздухе. При температуре в 44 градуса Цельсия их мозг в буквальном смысле вскипает — они теряют контроль над собой и не могут нормально ориентироваться в пространстве», — заявила эколог из города Кэмбеллтаун Кэйт Райан. 

      В отличие от большинства других рукокрылых, сероголовые летучие лисицы живут не в пещерах, а на ветках деревьев, чьими плодами они питаются. Это делает их беззащитными перед лучами Солнца.   

      По подсчетам Кэйт Райан, только в окрестностях Кэмбеллтауна за последние дни были найдены тысячи погибших летучих мышей. Над видом нависла угроза полного вымирания – заявляет эколог. 

      Добавим, на фоне аномально высоких температур в Австралии, в другом жарком и солнечном уголке Земли, африканской пустыне Сахара, второй год подряд выпадает снег.

      17:15, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      214
      0
      #экология\n#животные\n#жара\n#природа\n#климат\n#Австралия\n#Красная книга\n#происшествие

       

       

       

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