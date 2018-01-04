Об этом пишет The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

КНДР. СМИ сообщили о том, что запущенная в 2017 году северокорейская баллистическая ракета упала на город. Об этом пишет The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США, сообщает RT.

«…запущенная 29 апреля ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12» упала на город Токчхон (провинция Пхёнан-Намдо) с населением в 237 тысяч человек», - пишет издание.

По словам источника, ракета находилась в воздухе около минуты.

В результате инцидента серьёзный ущерб был нанесён промышленным и сельскохозяйственным строениям города.