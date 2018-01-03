Женщина ударилась головой, но отказалась от госпитализации.

Брюгге. Бельгия. Отдыхавшая в Бельгии россиянка погибла после падения на катке. Как пишет Газета, инцидент произошел в городе Брюгге.

В новогоднюю ночь, когда каток был закрыт для посещения, женщина вышла на лед и решила покататься. Однако россиянка упала, ударилась головой и потеряла сознание. После приезда врачей она отказалась от госпитализации.

На следующее утро женщину доставили в больницу в критическом состоянии, после чего она скончалась.