  • $ 57.73 ↓
  • € 68.54 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На острове Барбадос в перестрелке погиб брат Рианны

      16:54, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:54, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      238
      0
      #культура\n#США\n#музыка\n#преступления\n#эстрада\n#Латинская Америка\n#знаменитости\n#убийство
      Фото: Instagram/badgalriri
      238
      0

      Трагедия произошла через несколько часов после того, как он общался со знаменитой сестрой.  

      Сен-Мишель. Барбадос. Тэвон Кайсин Аллейн, двоюродный брат известной певицы Рианны, был убит неизвестным злоумышленником на острове Барбадос. Об этом его знаменитая сестра написала на своей странице в Instagram, сообщают «Известия»

      21-летнего родственника звезды застрелили во вторник, 26 декабря, возле собственного дома в Сен-Мишеле, где он несколькими часами ранее сидел за рождественским столом с Рианной. Преступник подошел к нему сзади и произвел несколько выстрелов. Врачи не смогли спасти двоюродного брата певицы.   

      «Покойся с миром, кузен… не могу поверить, что только вчера вечером я обнимала тебя! Не могла представить, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло в твоем теле!!! Всегда буду любить тебя!» — написала Рианна в социальной сети. 

      Рианна (полное имя Robyn Rihanna Fenty) родилась 20 февраля 1988 года в государстве Барбадос, расположенном на одноименном острове в Карибском море. В 16 лет переехала в США, где вскоре стала известной поп-исполнительницей. Входит в перечень самых продаваемых артистов. В мире реализовано уже более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов Рианны.

      RIP cousin... can't believe it was just last night that I held you in my arms! never thought that would be the last time I felt the warmth in your body!!! Love you always man! #endgunviolence
      16:54, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      238
      0
      #культура\n#США\n#музыка\n#преступления\n#эстрада\n#Латинская Америка\n#знаменитости\n#убийство

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин: биография

      18:51, 20 декабря, 2017
      5757

      Удмуртия в минуту: продление ареста Александра Соловьева и претензии к тросовым ограждениям

      4507
      18:00, 20 декабря, 2017

      В Удмуртии вынесли приговор группе «черных риелторов»

      4422
      11:34, 23 декабря, 2017

      Заселять жильцов в дом на Удмуртской в Ижевске начнут со среды

      4156
      20:42, 25 декабря, 2017

      В Ижевске скорректируют план по продлению улицы 10 лет Октября в городок Металлургов

      3718
      16:00, 22 декабря, 2017

      В Ивановской области обрушилась стена многоэтажного жилого дома

      11:52, 22 декабря, 2017
      1660

      СМИ сообщили о критическом состоянии здоровья Олега Табакова

      971
      14:53, 25 декабря, 2017

      После рассмотрения апелляции суд смягчил приговор хабаровским живодеркам

      818
      12:30, 21 декабря, 2017

      В Москве автобус влетел в подземный переход и сбил нескольких пешеходов

      814
      16:25, 25 декабря, 2017

      В Москве задержали гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова по подозрению в хищении 500 млн рублей

      703
      10:03, 26 декабря, 2017

      Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый полет

      11:55, 24 декабря, 2017
      698

      Зоопарки Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм хищникам

      697
      19:30, 23 декабря, 2017

      iPhone X стал самым полезным гаджетом 2017 года

      668
      10:16, 25 декабря, 2017

      Дорогу из солнечных батарей построили в Китае

      659
      11:59, 23 декабря, 2017

      В США опубликовали лонг-лист премии «Оскар»

      640
      16:28, 20 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: закрытие пекарни и заселение в дом, поврежденный взрывом

      LIVE: Юрий Тюрин в гостях у ИА «Сусанин»

      26 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: инцидент в ижевской колонии и рост зарплаты

      26 декабря, 2017