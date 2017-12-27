На острове Барбадос в перестрелке погиб брат Рианны

Трагедия произошла через несколько часов после того, как он общался со знаменитой сестрой.

Сен-Мишель. Барбадос. Тэвон Кайсин Аллейн, двоюродный брат известной певицы Рианны, был убит неизвестным злоумышленником на острове Барбадос. Об этом его знаменитая сестра написала на своей странице в Instagram, сообщают «Известия».

21-летнего родственника звезды застрелили во вторник, 26 декабря, возле собственного дома в Сен-Мишеле, где он несколькими часами ранее сидел за рождественским столом с Рианной. Преступник подошел к нему сзади и произвел несколько выстрелов. Врачи не смогли спасти двоюродного брата певицы.

«Покойся с миром, кузен… не могу поверить, что только вчера вечером я обнимала тебя! Не могла представить, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло в твоем теле!!! Всегда буду любить тебя!» — написала Рианна в социальной сети.

Рианна (полное имя Robyn Rihanna Fenty) родилась 20 февраля 1988 года в государстве Барбадос, расположенном на одноименном острове в Карибском море. В 16 лет переехала в США, где вскоре стала известной поп-исполнительницей. Входит в перечень самых продаваемых артистов. В мире реализовано уже более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов Рианны.