В Словакии суд арестовал поставки газа для Украины из-за долгов

Общая сумма задолженности «Нафтогаза» составила 21 млн долларов.

Братислава. Словакия. Суд в Словакии арестовал поставки газа для Украины из-за долгов. Как пишут Известия.ру, общая сумма задолженности составила 21 млн долларов.

По информации СМИ, судебный департамент страны принял такое решение в связи с исполнением постановления Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании IUGas к «Нафтогазу Украины» от 19 декабря 2012 года. В документе говорится, что украинская компания не выполнила условия сделки, заключенной еще в 2007 году.

Отмечается, что согласно международному праву, если ответчик не выполнил постановление арбитража, то истец имеет право обратиться в суды других государств с просьбой исполнить это постановление. Таким образом, газ в Украину через Словакию пока поставляться не будет.

В настоящее время «Нафтогаз» анализирует сложившуюся ситуацию и просчитывает свои дальнейшие действия.