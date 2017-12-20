В Мексике разбился туристический автобус: 15 человек погибли, 18 пострадали

Все пострадавшие экстренно госпитализированы.

Мехико. Мексика. На юге Мексики разбился автобус с туристами. Как пишет Life.ru, в результате аварии погибли 15 человек.

По информации СМИ, в салоне автобуса находились туристы из США, Швеции, Бразилии и Италии, прибившие в Мексику на круизном лайнере. Перед аварией они направлялись на экскурсию в Чакчобен - руины одного из городов цивилизации майя.

По предварительным данным, в результате аварии 11 человек скончались на месте, ещё четыре туриста умерли по дороге в больницу. Кроме того, 18 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы.

В Консульстве России в Мексике сообщили, что россиян среди погибших в этом крупном ДТП нет.

В настоящее время на месте происшествия находятся спасательные службы. Причина аварии пока не сообщается.